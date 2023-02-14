京城銀截至去年底國內債投資部位3.94億元、年減2.76％，平均存續期間自4.71年降至4.45年、平均收益率自0.96％升至0.99％。海外債投資部位13.07億美元、年增達14.55％，平均存續期間自6.17年降至5.74年，平均收益率自4.66％升至4.78％。

京城銀因應升息及存款、淨值增加票持股，去年伺機積極加碼對海外債投資部位，超越2017年12.47億美元水準。戴誠志表示，產業別仍著重能源公用事業等防禦型標的。同時，去年基於諸多因素減持相當多股票投資部位，目前對股票持股規模處於低點。

展望2023年投資策略，戴誠志對今年股債券收入看法較保守，將維持穩健策略，主要由於美元成本太高，且對海外債投資部位已增加甚多，今年預期不會再增加。同時，認為股市為相對較佳的投資標的，對今年台股展望不看壞。

戴誠志指出，從資產配置角度來看，在目前債券投資獲利不易、放款需求減少狀況下，股市應會是相對較佳標的。台股去年本益比落於10～12倍，根據過往經驗，即使隔年市況不佳，但未來2～3年會有行情，對今年股市後市不看壞，預期首季指數不會是全年高點。