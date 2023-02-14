裕日車(2227)周二宣布，日本原裝進口NISSAN X-TRAIL e-POWER「不用充電的電動車」技術正式上市，同步展開線上預訂與線下服務的全新商務模式，配合網路消費趨勢，價格透明化，滿足消費者需求，服務更全面。全新商務模式自2022年12月1日起啟動《e-POWER 鑑賞家》線上行銷活動，3周內合計募集超過2500組鑑賞家會員，並創下預接單突破千張，首批年度配額600台全數售罄的銷售佳績，熱銷供不應求；為回饋廣大消費者的支持與殷切期盼，在產能受限的狀況下，裕日車已成功向日本母廠爭取追加供應量，目前正確認最終數量與交期。