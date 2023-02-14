NISSAN X-TRAIL e-POWER「不用充電的電動車」技術，以單一旗艦版規格為主，建議售價151.9萬元，並提供5種車色選擇；為讓車主感受X-TRAIL e-POWER不凡魅力，同時提供雙色加價選擇，包含黑內裝雙色外觀，建議售價153.9萬元；橘內裝雙色外觀，建議售價155.9萬元；並搭載日產三大黑科技e-POWER動力系統、e-4ORCE電子四驅穩定系統與ProPILOT智行安全系統，更配備豪華進口車的數位精品座艙等優質產品力。
NISSAN X-TRAIL e-POWER運用「毋需充電，探索無限」的設計理念，展現「技術日產、智行未來」的品牌精神，憑藉日產三大黑科技e-POWER動力系統、e-4ORCE電子四驅穩定系統與ProPILOT智行安全系統，搭配豪華進口車的數位精品座艙等優質產品力，榮獲第43屆JCOTY日本年度風雲車大賞「年度最佳科技獎」。
裕日車正式展開線上預訂活動，自2023年2月14日起至3月31日止，透過線上預訂X-TRAIL e-POWER，即可享有鋰電池8年或16萬公里專屬保固，再享萬元配件金或高額低利率輕鬆購車專案。
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