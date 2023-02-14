台南明德外役監去年發生受刑人林信吾脫逃殺害2警命案，引發外界關切，不料近日又發生台中監獄外役監黃姓受刑人、花蓮自強外役監受刑人魯宗龍返家探親逾假未歸，刑事局一連2天發布「緊急查緝專刊」，其中黃姓受刑人已輕 生，另魯宗龍則去向不明。據了解，檢警已積極追緝中，另法務部也將積極加速《外役監條例》修法作業。

去年8月，台南明德外役監受刑人林信吾利用返家探親機會脫逃，並殺害2名員警，林在逃亡17小時後終於落網，當時法務部長蔡清祥強調，不管是脫逃、逾假未歸或從監所裡面脫逃，都犯脫逃罪。

蔡清祥要求監所一發生人犯脫逃，必須立即請警方協尋，在發生2小時內，報請檢方立即依法發布通緝，蔡說，法務部已邀集專家學者開會提供《外役監條例》修法及改善措施意見。

在修法前，外役監收容人返家探親，嚴加督導考核，除了回家立即向當地警察局報到外，每天亦須到警察局報到一次，監所隨時以視訊設備追蹤行蹤，返家探親動態，並留下紀錄。

去年矯正署統計，近10年獲選至外役監執行共1萬1323人，脫逃4人、返家探視未歸45人，共49人，據指出，至今仍有康育豪、魯宗龍2人未緝獲，估計返家探視未歸及脫逃人數與獲遴選人數之比率僅0.35％。

矯正署指出，外役監的設立是透過低度戒護管理及中間性處遇措施，協助受刑人培養自律能力，幫助其復歸社會，但受刑人利用返家探視或監外作業等無戒護或低戒護管理，脫逃或再犯風險也較高。

台中監獄外役監黃姓受刑人，原訂13日中午11時應收假返回監所卻逾假未歸，法務部矯正署通報後，刑事局依規定發布「重要緊急查緝專案」，通報全國警方積極搜捕黃嫌，中監也通知轄區警方協尋，但當天下午，黃被發現在南投住家中輕生。

另外，涉有詐欺、竊盜多項前科的魯宗龍，去年判刑2年8月入監服刑，移監自強外役監，魯日前申請返家探親，收假時卻不見人影，刑事警察局今對魯宗龍發布緊急查緝專刊，呼籲員警查緝時注意安全。