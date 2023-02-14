92歲翁外出天雨路滑摔倒警發現救援幸無大礙。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名92歲何姓老翁，14日中午趁著雨歇，準備前往住家附近的小公園稍微活動筋骨，沒想到疑似因路面濕滑不慎摔倒受傷，所幸巡邏員警即時發現，並通知消防隊協助包紮，所幸老翁傷勢並無大礙結束一場虛驚。

平鎮警分局平鎮派出所所長姜國襄表示，家住平鎮區湧峯路的何姓老翁，趁著中午雨勢稍歇，杵著雨傘獨自前往住家附近的小公園活動筋骨，但疑似行動不便加上路面濕滑，在行走時突然摔倒，還因此嚇壞不少過路的民眾。

幸好巡佐劉明有及警員陳炳勳巡邏經過，發現何姓老翁跌倒，立即上前關心，並趕緊攙扶老翁到路旁休息，員警見老翁臉部流血受傷，也通報消防局到場協助救護，經過初步的檢傷及包紮治療，所幸老翁並無大礙，員警見老翁臉色蒼白，本想利用巡邏車護送老翁返家，無奈老翁拒絕，員警擔心老翁發生意外，於是扶著老翁步行回家。

員警抵達老翁住家時，就看到老翁的孫女心急如焚的站在門外四處張望，看到爺爺平安歸來，頻頻謝員警道謝。