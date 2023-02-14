「通靈歌手」甄馨，身材性感爆乳誘人，個性甜美，累積粉絲無數。她2月10日在兩岸發行2首單曲，其中一首由經紀人陳孝志共同填詞。甄馨得知中國曲風的〈暗戀〉在大陸抖音抒情排行榜奪得第一名後，興奮不已。不料卻有粉絲抱怨，甄馨MV中的造型實在包太多，「爆乳竟然包緊緊」。

甄馨吟唱般唱出〈暗戀〉的優雅歌詞，「你拂袖長衫，留下雲一盞，秋風無意打擾，心事不覺闌珊，縱使不去看，奈何情已然。雖說人海茫茫，三分像你都難。」心念失去的愛人，人海中再也難尋，連像三分的都找不著。甄馨感嘆說，就是這幾句歌詞觸動她的心，雖然慢板且非較討喜的快版歌，但甄馨堅持要收錄這首歌。她說，自己也曾愛過恨過，雖然往事都隨風而去，但當那人身影偶而浮上心頭時，內心仍萬分感慨，所以唱起這首歌很有感覺。

為了配合中國式曲風，甄馨穿上名家設計的改良式漢服現身MV，任由一頭長髮披肩，更顯惆悵之情。在深谷迷霧般的悠遠情懷下，深獲歌迷欣賞，稱讚此曲為銷魂神曲，三秒使人失戀般感傷。可惜的是，也因漢服太多布料遮去了甄馨的好身材，有網友握拳說，可惡！真想耳朵銷魂，眼睛也跟著陶醉。

經紀人陳孝志說，甄馨這次發單曲可是有備而來，除了2月21日開始在全台的7-11櫃台電視強力宣傳，MV也隨著600輛國光客運全台跑透透播放宣傳。「現在已很少歌手有此大手筆，不少網紅歌手默默在網路上發行，結局也是默默沒人知道。我認為，結合傳統與網路二者的宣傳方式，才能達到最好的宣傳效果。」果然這首〈暗戀〉與另一首（打勾勾）走俏皮可愛風的新歌一推出就受到歡迎。

甄馨身分百變，網紅、禮生、歌手、藝人，她都努力達到成績，每次都要突破自己，這也使她對自己的要求標準不斷提高。她謙虛說，自己不是一個天生好歌喉的人，但比誰都努力不懈，「我以最深的情感去詮釋我的歌，帶領聽者融入歌曲的情緒中，引起共鳴。聽到粉絲說我的歌很耐聽，越聽越有味道，我就很開心。至於服裝，這次就請大家欣賞我溫柔婉約的另一面吧」。