台灣四面環海，高雄市擁有全長83.6公里海岸線，為保護海洋，高雄市海洋局透過海洋委員會海洋保育署所執行的「海洋環境管理考核計畫」，向該署爭取經費並獲該署審查通過，中央與地方一起守護海洋。

高雄市海洋局將與海洋委員會海洋保育署一起保護海洋，圖為海洋油汙染緊急應變演練。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市政府海洋局長張漢雄表示，高雄擁有全長83.6公里海岸線，北自二仁溪出海口，南至高屏溪出海口，包含軍港區、商港區、漁港區、海岸公園區及其他海岸地區等，除有眾多船舶如商船、貨船、漁船及軍艦。

且高雄還有4座中油卸油浮筒、7條輸油管線、3條海洋放流管及數座發電廠、石化廠與1座天然氣廠，屬於海洋汙染防治重點警戒區。對此，海洋局透過向海洋保育署的「海洋環境管理考核計畫」已獲海保署審核通過，並將執行。

張漢雄指出，該計畫分為「海洋廢棄物治理計畫」、「海洋汙染防治與應處計畫」及「海域環境監測計畫」等3項計畫，中央及地方合計經費748萬4000元，其內容項目有海洋汙染應變及演練、海洋汙染稽查管制、海洋垃圾清除處理及環境教育宣導、海洋水質監測等工作，可強化高市海洋汙染應變能量及落實海廢處理及推動海洋環境管理及維護。