為協助在校青年順利銜接職場，提升大專在校生實務技能及軟實力，勞動部今年修正就業學程計畫，編列2.4億元預算，助學校開設「就業學程2.0」課程，學生至少要有360小時「工作崗位訓練」，企業應至少比照基本工資給薪，勞動部將補助學校開辦費用及企業辦訓費用。

就業學程計畫從2003年推動至今，原本僅要求要有120小時的「職場體驗」，且無學分，為了強化在校生實務經驗，就業學程2.0分為「實務學程模式」及「訓練學程模式」，2種都需要辦理360小時的工作崗位訓練，前者以產學合作實務課程，後者則為關鍵就業力課程。

只要學校開辦學程可獲勞動部最高80萬元的補助，為鼓勵企業參與辦訓，課程期間並補助企業辦訓費用，最長補助12個月、最高7.2萬元，此外，只要學校媒合青年留任企業，每年可獲2000元獎勵金。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，過去就業學程每年約有70所學校、開設286課程，並與1555個廠商合作，每年2萬餘名學生參加，訓後就業率約8成，升級成就業學程2.0後除了增加實習時數外，將要求學校開設9學分課程，希望讓青年無縫接軌職場，如果是5＋N相關產業還可使用預聘計畫相關補助。

沈文麗提醒，今年度的計畫自即日起受理申請至3月17日止，歡迎學校及企業踴躍申請，共同攜手提升青年就業力、強化產業競爭力。