佩德羅累到翻白眼。（宜辰整合行銷提供）

夢多創辦的「夢想盃」健身大賽，將於12日在台中國際展覽館舉行「新秀挑戰賽」，他這次邀請同樣出身自《二分之一強》、現在是「夢多TV」班底的好友柯龍、方馬丁、賈斯汀與佩德羅參賽，並獲得健身界大神、當年《百戰大勝利》「傻魔王」許家豪力挺，親手為新秀挑戰賽打造獨一無二的造型獎座。

為了幫選手加強訓練，夢多日前帶著柯龍、方馬丁、佩德羅來到「300壯士」，對於本身已是健身運動員的柯龍，夢多並不擔心，比較讓他焦慮的是佩德羅，夢多說：「你腰真的很粗，我很少碰到腰比我粗的，而且你身體短。」至於方馬丁，夢多認為他體脂肪夠低、很有機會，特別交代許家豪「要想辦法讓他肌肉量再多一點」。

「傻魔王」許家豪自《百戰大勝利》後淡出螢光幕約15年，專心當健身教練，現在是「300壯士」健身房老闆。他前年曾獲得「2021 WNBF TAIWAN」冠軍，是他自健身界引退10年後再次獲得殊榮，問他是否會參加7月份的「夢想盃」？44歲他謙虛表示：「不會啦，我年紀大了，體能大不如前，當觀眾就好。」

夢多（右）、許家豪。（宜辰整合行銷提供）

熱愛創作的他，為「新秀挑戰賽」打造了一個健美力士造型的冠軍獎座，先以黏土塑形，再用3D列印，耗時一個月完成，祝福參賽者們都能成為夢想的自己；身為健身元老，他非常欣賞夢多為健身賽事付出的熱忱，同時想跟參賽的新秀們說：「努力訓練、好好享受比賽。」

這天由許家豪擔任教練、柯龍協助，為方馬丁、佩德羅進行胸、背共6個動作的操課，只見兩人過程中叫聲不斷、表情猙獰，為了追求更好所付出的辛苦可想而知，尤其佩德羅不時瞪大眼睛嘶吼、翻白眼求救：「啊～沒力了！」結果被教練回嗆：「你根本就還沒努力。」

方馬丁雖然也臉部扭曲，大喊「我要死了、我要死了」，但夢多對他似乎很滿意，摸著方馬丁的背跟教練說：「他真的很軟耶！柔軟度很好。」方馬丁則說：「我真的是為了夢想盃，每天去健身房訓練身材。」經歷40分鐘的訓練，許書豪表示：「找一個好的教練很重要，像我剛剛看你們訓練完，很想找柯龍來當教練。」夢多則是再次提醒佩德羅：「你的體脂肪要夠低，不然你的比例不好，太短了，腰又粗，但優點是腹肌很明顯，體脂肪再低會更明顯。」