世界動物衛生組織2020年通過台灣成為口蹄疫非疫區，幫助本土種豬穩定輸出越南、香港，今年初再獲准輸出菲律賓，而全台已獲准外銷7家種豬場中，台南市就占3家，可將當地優良種豬推向國際。

世界動物衛生組織2020年6月間將台灣列為口蹄疫非疫區，這是台灣自1996年發生口蹄疫後，歷時23年動物防疫工作重要里程碑，也幫助本土種豬輸出越南、香港。今年初農委會從駐菲律賓代表處接獲好消息，得知菲律賓農業部核准7家台灣種豬場，可輸銷種豬至菲律賓，其中台南市就占3家。

台南市政府動保處副處長洪振凱表示，種豬育種技術專業性高，此次獲准的台南3家種豬場，皆是歷史悠久且規模大，經營、管理上都比較到位，當中有2家種豬場已打入越南、香港市場，這次再獲准出口菲律賓，種豬品質獲國際市場肯定。

動保處統計至去年底止，台南市種畜場出口611頭次種豬至越南、515頭次至香港，共計出口1126頭次；洪振凱說，種豬內銷和外銷的價格都差不多，不過能讓MIT品牌被國際看見，為台灣種豬建立好口碑，對於未來推動其他豬肉品的出口也應有幫助。