以往人們認為賭博難戒，不但賭博者自己想戒賭常常不得其法，家人也對他們束手無策。但現在醫學發展進步，不但「嗜賭症」成為醫學上正式診斷，醫界也對賭博成癮病人逐漸形成一套有系統的治療方式。

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科醫師蘇璿允表示，現今賭博已經不再侷限於實體的投注站或賭場，人手一台智慧型手機，隨時隨地都能網路下注。然而，地下非法賭博帶來的危害，也因此更迅速地滲透到年輕族群中，讓不少二三十歲的年輕人，接觸賭博數年下來已經揹債數百萬，嚴重影響家庭生計。

蘇璿允也指出，股票期貨等投資方式，帶有變化快速、漲跌幅度大的刺激特性，吸引想要迅速獲利的投資客，進行當日沖銷操作；虛擬貨幣則是二十四小時都能線上交易，某些幣種投機性較高，有部份投資者的行為，也已經符合賭博成癮的標準。

而如何知道自己有沒有賭博成癮呢？蘇璿允進一步說明，「我都還可以不賭」是賭博者常見的想法。然而判斷成癮的標準不僅在於可不可以不賭，而是一旦開始賭博就失控停不下來，且造成負面影響。身邊賭博的人或賭博者自己該不該就醫，可用二個問題判斷：（一）你是否曾經對重要的人隱瞞花費在賭博的金額？（二）你是否曾經覺得有需要花越來越多的錢在賭博上？只要有一題答「是」，就建議就醫評估。

蘇璿允說明，個案來到賭博門診，醫師會針對債務壓力引發的孤立無援、失眠、鬱悶，甚至自殺想法進行危機處理。對於賭博或高風險的投資行為，與醫師討論後使用藥物及心理治療，有如補強大腦的煞車機制，有助於個案停止賭博下注，或停止高風險的投資行為，讓大腦修復。

另外，個案也能加入團體治療，討論生活模式的改變，重回穩健的理財配置。