台東顏姓女子稱今年1月騎機車時遭「鵝」追咬，受到驚嚇，台東警方依違反社會秩序維護法第70條第3款「驅使或縱容動物嚇人者」，將簡姓飼主移送台東地方法院裁罰，但法官認定鵝為呆萌討喜動物，不構成「嚇人」要件，裁定不罰，全案可抗告。

顏姓女子向警方表示，今年1月9日上午，簡姓飼主將鵝養在家門前，未把籠子關起來，讓鵝群在路上亂跑，她回家行經該處，遭放養的鵝咬傷，這些鵝群導致她受到驚嚇。

台東警方依違反社會秩序維護法第70條第3款「驅使或縱容動物嚇人者」規定，驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰，將簡姓飼主移送偵辦。

法官認為，鵝雖有巡邏、維護生活領域的習性，但鵝行動速度不快，攻擊前多會先向前伸長脖子朝人靠近，再張口咬人，不會突然張口咬人或發生鳴叫嚇人。即使鵝隻可能追人並進而傷人，但一般人看見鵝群在外，往往因其不具可怖之樣貌，形象呆萌，不至於感到驚嚇。

由於案發地點並非狹窄巷弄，飼主也供稱，照常理來說，顏女騎機車經過，鵝應該追不上機車的速度，為何還會被鵝咬到？

法官認為，鵝速度不快、攻擊前有徵兆特性，及鵝具有討喜長相，且尚無本件鵝隻嚇人紀錄，所以難認簡姓飼主確實知悉鵝隻在外遊蕩可能會有嚇人行為，警方未能提出積極證據證明鵝主有何驅使或縱容動物嚇人行為，不足以證明有違反社會秩序維護法第70條第3款規定。