作家黃大米日前將吃不完的火鍋食材打包後，拿到火車站給街友吃，更聲稱遊民會覺得「是上帝給他的食物」，未料此舉動慘遭網友砲轟，讓她趕緊刪文避免風波延燒，稍早，她再次發文自省：「每個善意，善行不見的是當事人要的，也可能是好心做了壞事」，更透露重返現場找到該名街友，並曝光對方吃到食物的反應。

黃大米表示拿給街友火鍋吃時，並未事先想到對方若吃後生病該怎麼辦?也忽略若對方沒有加熱器材該怎麼吃，甚至沒注意到湯底是自己吃過，就衛生而言不太OK，對於所有網友建議，她強調不周全的部分會修正，但更在乎的是街友是否健康，因此重返現場找到對方，雖然是深夜兩點多拿過去，但該名街友表示：「清晨三點起來吃的，吃的時候食物是溫的，而且覺得好吃」，眼見對方沒有因此生病，讓她坦言相當開心。

黃大米透露詢問對方為何用聖經當枕頭?對方強調表示自己是基督徒，當天醒來吃到食物後，覺得是上天賜予的恩典，隨後眼見對方乞討碗裡沒有錢幣，便給對方一百元幫忙「開市」，更再徵得對方同意後，將當下狀況錄音錄影放在粉絲團，坦言沒有造成對方困擾跟麻煩，讓她放心不少，更強調：「謝謝最有資格對我丟石頭的他，最有資格罵我的他，沒有對我丟石頭，而是覺得吃得很開心，真的很謝謝」。

對此，網友紛紛留言：「我如果是遊民，我會很感激不用去翻垃圾桶」、「大米的出發點是好的，只是被有心人放大」、「危機處理的很棒～不要被那些自以為正義的人傷害了」、「罵人很容易，檢討自己卻很難，但大米真的做了最好的處理」。