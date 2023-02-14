佛光山開山星雲大師13日經荼毘（火化）儀式以後，弟子發現無數顆光滑圓潤，宛如珍珠般的圓形結晶「舍利子」，讓不少信徒超級驚喜，但也引來網友好奇，到底什麼是舍利子？有人認為是大師日積月累的功德累積的成果；有人則認為是骨骼中的碳酸鈣結合鹽類出現的晶體。

佛光山表示，舍利的梵語是「śarīra」，有遺骨的意思，通常是指佛陀的遺骨，當佛陀的遺體火化後，結晶而成的固體物。在佛教觀念中，舍利形成的原因是日積月累地修持，功德昭著的自然成就，也是戒、定、慧三學熏修的成果。

胸腔科醫師蘇一峰今在臉書上分享1句話「不是腎結石、膽結石與組織鈣化，而是舍利子。」引起網友們熱烈討論，「大師都說沒有舍利子了」、「會不會是長期吃素，導致草酸鈣結石」、「幹嘛這樣直白」、「心誠則靈」。

而根據《國際鑑識科學期刊（Forensic Science International）》上的研究指出，遺體火化的時候，骨骼裡的碳酸鈣和人體裡面的鹽類物質結合，可能就會出現不同顏色的結晶物，且高溫火化，會使骨骼中的有機物重新組合。研究發現，當火化溫度高達攝氏1600度的時候，結晶體可能是球形或花形，也就是所謂的「舍利子」或「舍利花」。