友達除了專注前瞻顯示技術研發，也與旗下子公司，如達擎、友達數位、友達宇沛及友達頤康等，進軍智慧顯示解決方案、智慧製造、綠色製造轉型服務、及醫療照護等領域，以互補、合作、共創的方式，深化全球事業布局，強化友達在多元智慧場域的競爭力。

此外，友達也看準高雄的產業優勢，進駐亞灣成立「AUO解決方案研發中心」，作為場域應用的孵化地，並藉此帶動集團深化垂直市場的成長量能。友達鼓勵內部人才流動，除了職務晉升外，針對在原職位已累積專業經驗的員工，給予計畫性輪調或開放申請職務競任，不僅有機會至友達全球據點，如美國、歐洲、東南亞等地區任職，也能選擇友達集團內的其他工作機會實現自我，讓每一位員工在友達不只是「專才」，更能成為「通才」。

友達重視人才的長期培育，支持同仁持續進修與學習。自新人加入友達開始，即可透過多元的培訓課程，及專屬的Mentor制度，快速熟悉工作環境。隨著組織轉型，友達也透過「Re-skill」及「Up-skill」的方式，安排員工進修「友達大學」內跨領域課程，培養多元知識，也依個人需求制定學習護照，協助員工學習跨域知識並與公司一同成長。在員工福利方面，友達自2010年起推出「員工持股信託計畫」，參與率超過8成。員工每月撥出部分薪資，公司也提撥對應獎勵金購買公司股票，與員工共享公司長期營運成果。

此外，為了維持組織運作的靈活性及提供員工更多工作彈性，友達持續進行「混合辦公模式」，讓員工能依照實際工作需求申請「遠距辦公」或「彈性工時」，進行自主安排與規劃，也能兼顧工作生活平衡。友達與子公司達擎於3月起，將陸續進行一系列校園徵才活動，4月底前取得友達預聘書的同學，可獲得10萬元早鳥獎金，還有機會獲得最高20萬元簽約獎金。仍在學的同學，自3月起可申請「A+種子暑期實習計畫」，透過「專案式」實習應用所學，並享有免費住宿及餐費補助等福利。歡迎對前瞻顯示技術有熱忱之「研發創新」人才、熟悉AI及數據應用之「數據創新」人才，以及擅長軟韌體整合的「跨域創新」人才，一起加入友達。