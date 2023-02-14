為紀念「雲林女兒」、「亞洲歌姬」鄧麗君70冥誕，雲林縣政府訂於本月25日在雲林縣虎尾鎮央廣戶外廣場舉辦「70閃耀鄧麗君-甜蜜蜜市集音樂會」，14日在縣府舉辦活動預告記者會，除追憶鄧麗君，也希望透過活動吸引民眾造訪雲林虎尾、褒忠等鄉鎮，帶動在地經濟發展。

追憶「雲林女兒」鄧麗君，雲林縣「甜蜜蜜市集音樂會」2／25虎尾鎮登場。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

鄧麗君1953年出生於雲林縣褒忠鄉田洋村，1995年因氣喘猝逝泰國清邁，雲林縣政府為緬懷優秀的「雲林女兒」，將每年1月29日訂為「鄧麗君日」規畫各種活動。上個月28日「鄧麗君文化協會」在褒忠鄉「鄧麗君出生地文化園區」率先推出「雲林的女兒-鄧麗君70紀念暨關懷孩童音樂會」，吸引眾多歌迷到場。

甜蜜蜜市集音樂會記者會由雲林副縣長謝淑亞、縣文觀處處長陳璧君等人共同主持，謝淑亞表示，今年逢鄧麗君70冥誕，縣府特別舉辦系列活動，紀念用甜美溫暖歌聲征服無數歌迷的鄧麗君，25日更邀請SONAR聲吶人聲樂團、葉柔、林家安、林芝誼、樂耕農輪番演出，配合市集各種特色小吃，讓民眾聽得過癮、吃得開心。

陳璧君說，今年為鄧麗君小姐70冥誕，因此擴大辦理「鄧麗君70閃耀－甜蜜蜜市集音樂會」，希望藉由音樂會傳唱鄧麗君名曲，喚起歌迷對她的思念，感受歌曲帶來的甜蜜時光，並透過多元行銷推廣在地物產，讓國人了解雲林的美好。14日記者會恰逢情人節，現場特別發送鄧麗君最喜愛的玫瑰花給大家。

陳璧君指出，25日也邀請在地社區、小農、文創業者共同參與，讓大家在懷舊的虎尾場域體驗雲林的豐富物產與文化底蘊，活動當天只要名字有「麗」或「君」並穿著粉紅色上衣者，即可獲得甜蜜小禮1份，限量100份發完為止。