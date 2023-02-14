桂子山整建工程今天由市長黃偉哲（左三）等人主持動工典禮。(曹婷婷攝)

桂子山是台南市區現存唯一一座「小山」，海拔26公尺，為府城昔日最高點。（曹婷婷攝）

台南市水交社園區的「桂子山」海拔26公尺，是市區僅存唯一山頭，惟長年湮沒在荒煙蔓草中，地方一直期盼桂子山能重見天日，台南市政府文化局爭取2500萬元經費整建，重現往昔「汐見之丘」、測量三角點、日蝕站等地標，預計明年6月完工。

桂子山整體工程動工今天中午由市長黃偉哲等人主持動土儀式，黃偉哲表示，桂子山海拔26公尺、近9層樓高，規畫有無障礙步道，提供所有市民都能親近，來此鳥瞰府城與水交社公園的景致，相信桂子山整建完成後，將成為水交社公園新亮點。

文化局指出，桂子山為昔日府城最高點，登高可遠望海岸線潮汐，日據時期是小學生郊遊景點，戰後也曾是觀察日蝕最佳地點；光復後，當地眷村子弟於此觀察飛機起降，聽聲音就知道是哪架飛機起降，是眷村人的集體記憶，但因長年乏人管理，加上眷村改建，居民陸續遷出，桂子山數十年來早已雜草叢生。

1955年天文奇景日環食，台美兩方都派員到桂子山觀看，是當年一大盛事，山頭現存的涼亭仍保留有「聯勤測量處」、「日蝕站」、「三角點」等字樣。

台南市文化局將花1年工期投入整建，期望完工後呈現獨特街廓風貌、重現往日眷村情懷。桂子山景觀營造工程保留歷史遺構也重現往昔地景，將修護日據時期涼亭建築，光復時期觀測日環蝕所設計測量三角點、國軍通訊班駐紮及機房所在的碉堡建築等，同時融入歷史文化元素兼具現代遊憩空間，也利用地形高低差的緩坡區規畫成為滑草區。

文化局指出，水交社從日據時期開始，和航空有密不可分的角色，戰後又有空軍軍眷進駐，形成特殊眷村生活場域。2004年以「原水交社宿舍群暨文化景觀」名稱申請登錄，作為保存台南眷村文化資產的重要據點，並在原址成立「水交社文化園區」，2019年底開幕，已成為南區重要文化觀光景點。