今天是西洋情人節，台南市長黃偉哲為鼓勵情侶在台南許下終生大事，今日特地向登記結婚的小倆口致贈好禮，並宣布多項讓年輕人樂於生育的政策，打造台南成為敢婚、願生、樂養的宜居城市。

臺南市政府除全力配合推動中央人口政策外，112年元旦起提高產婦生育獎勵金，以及育兒津貼、托育補助不排富，持續推動友善托育政策，積極設置公設民營托嬰中心與社區公共托育家園，提供嬰幼兒家庭平價、優質、可近性的多元托育支持服務，減輕年輕人負擔。

市政府特別為新婚小倆口準備在地賀禮。(戴志揚翻攝)

市長黃偉哲上任以來，在有限財源下，數度提高產婦生育獎勵金。112年元月開始將產婦第1、2名子女生育獎勵金加碼提高至2萬元。同時取消育兒津貼、托育補助排富限制加發補助金額，提供13處社區托育公共家園及2處公設民營托嬰中心，110至114年獲教育部核定17.34億元經費，陸續新建全市18所公共化幼兒園。平價教保服務比率由108年度25%大幅提升到 86.3%，讓台南市86%年輕家長第一胎每月負擔不會超過3,000元。

以樂婚為宗旨，民政局辦理單身聯誼、聯合婚禮及結婚登記便民措施，各戶政事務所設立精美背板或彩繪結婚拍照專區，供新人辦理登記留影紀念；另提供假日預約結婚登記服務，打造生在臺南幸福滿滿之有感政策。