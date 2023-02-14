成本通膨和經濟衰退的擔憂，正促使家庭控制支出。宜家在去年11月曾表示，為了留住顧客，促銷活動和壓低流行系列產品售價，將是2023財年的關鍵。

宜家母公司Ingka的執行長Jesper Brodin在接受路透訪問時表示，在截至2023年8月底的財年中，宜家至今的訪客數和銷售皆有所提升；而這種情況還會繼續持續下去。

Brodin說，藉助於促銷活動，希望這是一種臨時性措施，它不是一種新的商業策略。「我預計一兩年之後，我們將再次地更多關注於對售價的中長期投資」。

執行長拒絕透露本財得的平均售價到底是上升還是下跌，但是Brodin補充說，不同市場和不同產品的定價，存在著差異性。

在截至2022年8月的上一財年中，宜家提高了產品售價，以彌補不斷飆升的供應成本；不過隨著庫存開始回升、供應鏈恢復穩定，宜家已在上一財年接近尾聲時，開始調降部分產品售價。

天然氣價格等一些成本的下降，也促使其它零售商考慮降價。

執行長說，目前沒有看到需求疲弱的跡象，也沒有跡象顯示市場在今年將陷入衰退。Brodin也預計，供應水準在未來幾個月將逐漸恢復正常。去年由於全球供應鏈危機，宜家無法滿足需求。