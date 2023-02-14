【全程字幕】感情和理智免掙扎！ 黃珊珊若選中正萬華立委 王世堅霸氣喊：那我就不選 @ChinaTimes ​

民進黨台北市議員王世堅先前稱自己正在考慮2024立委選舉，如今傳出北市前副市長黃珊珊可能投入中正萬華立委選區，讓選戰再添變數。王世堅今天表示，他跟黃珊珊是好朋友，不能好朋友為了選舉對戰，他宣布若黃珊珊要參選2024中正萬華立委，那他就不參選。

王世堅今（14）日下午在台北市議員接受媒體聯訪，被問到黃珊珊被點名參選中正、萬華區立委，王坦言自己聽到這個消息嚇了一跳，他真的還不知道誰有意選哪個區域，但假如黃選中正、萬華立委，那他就不參選了，「就是這麼簡單！」王更當眾重申：「她參選，我就不參加中正萬華立委選舉！」

王世堅表示，選舉細節、初選的時程他全然不知，他也不會去探討，時間到了黨怎麼決定就決定，林昶佐表現好當然有尋求連任的權利，他會看情況、時局變化，當天提到只是在節目被問到，他說中正、萬華很多人勸進他。

至於黃珊珊被點名挑戰中正萬華，王世堅表示，昨天被問這個問題自己嚇一跳，昨天下午是他頭一次聽到，可能他消息比較不靈通，不理解誰有意願在哪個選區選，沒有這方面的訊息，也沒去做分析。他表態，假如是黃珊珊來參選中正萬華2024立委，那很簡單，「我就不參選啦！」就這麼簡單，「她參選，我就不會參加中正萬華立委選舉」。

國民黨議員徐巧芯則認為，王世堅是出於「先講先贏」概念，目的是為了卡黃珊珊，王世堅否認稱，第一點他完全不知道黃珊珊有意願或有決定要在中正萬華選立委，他認識的黃珊珊 20幾年來選區都在內湖南港，她都晉升到參選市長層級，一時無法理解黃珊珊要選立委，甚至到中正萬華，因此他很訝異，所以絕對沒有提前卡位，也沒得卡什麼位。

他強調誰能通過初選或直接代表黨來選中正萬華，這最後是選民來決定，不是誰有辦法卡位的，即便是總統，也不能說幫誰卡位在哪個選區，這都不可能的事情，自己全然不知，訊息一向比別人晚半拍，「很抱歉，我真的不知道」，但他再次強調，「如果黃珊珊選，我就不選了」，這很清楚，黃珊珊是他的好朋友，怎麼可能說跟好朋友在同選區，面對面打選戰。

媒體詢問王世堅認為中正萬華國民黨最可怕的對手是誰？王重申，自己全然不了解假使他當時有接受基層熱心支持，有辦法通過黨內初選的話，那些都還只是在研究，自己並沒有去對國民黨或任何對手去做了解、研究，因為就算了解、研究，也是必須先決定參選，通過黨的初選後，才能去了解研究，這個都八字還沒一撇。

針對國民黨喊出「八仙過海」，王世堅笑稱，「又來了，國民黨又來了」，但這次八仙過海，王世堅不跳海啦，因為這選區跟他無關啦，自己只能盡自己的力量，他沒有參與2024立委的話，就沒有好發誓的，13年前那是他本身參選立委，而且是投票前2天，講八仙過海 等於扯到他，意思是連他都不會上，他當然才會跟國民黨講氣話，這不一樣情形。

他批評，國民黨高興得太早了吧，國民黨還很多事情醜態畢露，只有少數幾位確實很優秀，議會有許多優秀參政議員，但他們畢竟要通過黨的初選，再通過選民同意才可以，還有一段距離，現在就預估這個，坦白講，國民黨說好聽是預言家，說難聽就是癡人說夢。

由於中正萬華立委林昶佐一直以來是民進黨友軍，若黃珊珊參選，是否會情感、理智拉扯？王世堅表示，再來的選舉黨如何決策、如何與友軍聯合，這是黨的決定，不是他個人可以置喙，針對自己可以做到的，在中正萬華基層熱情之下，有考慮2024站出來為國家、為中正萬華多做一點事。

王世堅說，昨天下班前下午才知道黃珊珊打算選中正萬華，他才會說因為基於他跟黃珊珊是好朋友，不能說好朋友為了選舉對戰，這是非常不好，因此他才說，黃珊珊要參選2024中正萬華，那王世堅就不選了，就這麼簡單。

王世堅表示，他欠黃珊珊人情，過去黃珊珊對抗遠雄大巨蛋，幫他很多忙，但選舉當然不能當作人情來還，這個人情是一輩子的，沒辦法用選舉還，只是說應該避開跟好朋友選舉對戰的場面，既然參選、如果初選通過黨提名，大選會盡全力跟對手一戰，不願意看到對手是他的好朋友，為了選舉跟黃珊珊交戰，綠營不差王世堅一個，他只有一票，不會有影響。