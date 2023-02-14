三年一科的台南佳里金唐殿「蕭壠香」11日起遶境3天，但遶境最後一天卻傳2宮廟主事人員互毆，今天凌晨3時許金唐殿的友宮楊姓主委率員在入廟儀式上因路線遭阻，與金唐殿黃姓副主委起口角後，雙方大打出手，所幸警方立即制止並區隔雙方人員，未讓事態擴大。

蕭壠香科遶境活動為期3天，活動範圍涉及佳里區、七股區等地及眾多廟方友宮、友境到場共同參與，沒想到最後一天竟發生互毆衝突，也讓好好的一個慶典活動變調成全武行。

警方調查，金唐殿的友宮楊姓主委與金唐殿黃姓副主委，因廟務工作意見分歧，彼此互有芥蒂；今天廟會活動上，楊姓主委率員欲進行入廟儀式時因路線遭阻，雙方發生爭執，進而爆發衝突，造成楊姓主委及其兒子受傷，父子倆將向對方提告傷害。

警方表示，本次衝突係為廟務執行意見分歧所致，當下立即以優勢警力制止。台南為文化古都，廟會活動多，呼籲民眾參與應落實優質宮廟活動精神。