監委范巽綠、蘇麗瓊因接獲陳情，針對「大湖公園禁划獨木舟」規定展開調查，將了解台北市現行政策和法令是否侵害觀光休閒權益。台北市議員游淑慧對此直言「不需要管真的不要管太多」，她更透露，監委的貿然介入，已經讓當地居民惶惶不安。

游淑慧說，根據媒體報導，這任監察委員自2020年8月就任以來，單一監委之間完成調查案件數，落差達5倍，有監委完成78件調查報告，但有監委只完成13件。

若以監委人均調查件數來看的話，近兩年已創下12年來新低，「這樣的監察委員品質誰來監督？」

游淑慧指出，監委如今居然自請調查，要檢視台北市政府現行政策方向及法令規範，有無侵害民眾觀光休閒權益，但這2位監委可能不知道，因為他們的貿然介入，已經讓當地居民惶惶不安。

她表示，大湖公園雖然是一個景觀優美地區，但並不是觀光休閒區，而且屬於防災型的滯洪人工湖泊，同時又具有生態景觀共好的公園機能，是內湖區生態化示範公園，周圍則是住宅區。

她點出，划船等水域活動都可能對棲息生物造成干擾，應考量人為活動是否造成生態衝擊。而且大湖水深多處超越2公尺、湖區設有多座固定式及繩索牽引式人工生態浮島，且全區多有底泥，在無任何配套措施下，水域活動目前有安全疑慮。公園處過去就曾評估過，並強調大湖公園尚無開放條件，暫不宜貿然開放水域，以免造成公安疑慮。

她強調，過去就有民眾下水划船被開罰後，還以公民不服從的理由來提起上訴，結果被法院判了敗訴，北院除了認同台北市公園處的說法，並指如果發生船隻翻覆意外，勢必緊急動員警消或醫護人員等國家資源進行救援，如此一來，會對公益造成影響。

游淑慧感嘆，難道這個國家沒有更重要的事了嗎？她認為，該管的要多管一些，而不需要管的「真的不要管太多」。