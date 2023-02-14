繼香港券商耀才證券宣佈16日起關閉大陸投資者帳戶之後，國泰君安國際13日也被曝暫停大陸居民身份開戶引起市場關注。目前已知有東方證券、興業證券等超過10家券商已不受理大陸投資者開港美股帳戶的服務，其他如光大證券、海通證券、安信證券則只接受大陸居民親赴香港辦理。提及暫停原因，多家券商客服提到跟監管政策相關，具體何時恢復尚不明確。

近兩年，證監會對跨境證券一直保持強監管態勢，對境外證券經營機構招攬大陸新客戶，以及在港資金參與A股均進行再規範。

大陸證監會1月13日發佈《證券經紀業務管理辦法》，自2023年2月28日起施行。《辦法》援引《證券法》《證券公司監督管理條例》相關規定，加強對非法跨境經紀業務的日常監管，對相關違法違規行為，按照「有效遏制增量，有序化解存量」思路，推進整改規範。除了大陸居民參與港股市場外，在港資金通過滬深股通參與A股也迎來進一步監管規範。

耀才證券10日向大陸客戶發送郵件表示，由於先前大陸監管機構指有部分香港券商於大陸非法經營跨境證券業務，因此需待大陸監管機構釐清相關法規。大陸投資者的帳戶將從2月16日起暫停使用，直至獲得監管機構最新指引後，才可繼續使用。

據中新經緯以投資者身份致電20家券商香港子公司後得知，目前包含中信證券、招商證券、華泰證券、國信證券、天風證券、平安證券等6家券商客服表示，大陸投資者現階段仍可正常開立香港證券帳戶、正常買賣，尚未收到暫停該業務的提示。

但同時如東方證券、興業證券、山西證券、中泰證券、財通證券、華福證券、長江證券、哈富證券（東方財富香港子公司）、國都證券、東興證券等10家券商的客服均表示，目前不受理大陸投資者開立港（美）股帳戶。