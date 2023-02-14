桃園市蘆竹區華通電腦公司今上午傳出火警，消防隊獲報趕抵現場，發現現場有33輛電動機車毀損，其中18輛全毀，燒得僅剩下骨架，起火原因仍有待調查。

桃園市消防局於11時39分接擭報案，稱蘆竹區大新路814巷的華通電腦公司戶外員工機車停車場起火，大竹消防分隊派出18名消防人員、6輛消防車及1輛救護車前往撲滅火勢。

消防局表示，停放在戶外遮雨棚的電動機車共有33輛遭燒毀，其中18輛全毀、15輛半毀，全部皆無車牌，所幸無人員受困傷亡，至於詳細起火原因仍有待調查釐清。