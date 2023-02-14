巨城國際街藝大賞，每周末將帶來精彩絕倫的街頭藝人表演。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

春節過後迎接甜蜜情人節，Big City遠東巨城購物中心網羅全台人氣甜點美食快閃，包括細胞跳跳、有點秋、花甜、MIRAI TAKARABAKO……超過10個最夯品牌首度登場帶給大新竹老饕們豐富選擇。

巨城指出，即日起B1「細胞跳跳」可可原豆製作堅持不添加學物、美味兼顧健康；「有點秋」達克瓦茲以當季水果搭配風味奶霜豐富層次令人垂涎；「花甜」繽紛減糖馬卡龍有貴妃玫瑰荔枝、葡萄無花果等多種口味。

另，「MIRAI TAKARABAKO未來寶盒」首創多口味甜筒提拉米蘇，更推出巨城獨家情人節限定商品鮮花榛果茶歐蕾，喝完飲料還能種花享受浪漫食光。

4F美食街還有酥脆餅皮搭配滿滿餡料的「gelato pique cafe」法式可麗餅，號稱奶酥界香奈兒的「Chez Renee」奶酥烤吐司，以及來自北埔天然南杏仁製作的「竹光杏仁純」，都是下午茶不可錯過的絕佳選擇。

同樣位於4F美食街有「Fancy Tofu」強打臭豆腐加入特調莎莎醬、醬鳳梨、剝皮辣椒等創意風味，掀起台灣傳統小吃新吃法，「Yaki Burger燒堡包」結合美式漢堡和熱壓吐司特色，推出招牌超夯手打培根厚牛堡，口感紮實滿足老饕大口吃飽的快感，還有「魚乾的魚乾X我很脆」主打小魚乾、魚薯條等網友一致推薦的明星商品，還有麻辣鍋、鹹蛋黃風味魚脆片也大受好評，不用全台跑透透，來巨城全部吃的到。

此外，巨城最強活動帶來國際街藝大賞，2月18、19日下午2點在1樓戶外噴水池廣場有結合特技及花式溜溜球的現代馬戲，還有融入魔術與LED燈光瓶的日本花式調酒冠軍表演，精采絕倫錯過可惜。

2月18日起每周末於3樓BBC三合院還有兒童繪本小旅行系列活動，專業的說故事老師要帶著小朋友透過豐富的音樂教學，一起唱故事、玩音樂、動身體，場次豐富報名要快。

2月19、26、28日最受歡迎的阿MALL見面會，要和小朋友們進行飛鏢球挑戰賽、敲達摩大考驗、紅白旗大對決，挑戰成功就可獲得美食抵用券，陪全家人玩樂一整天。

即起，下載巨城APP隨時隨地拿起手機輕鬆逛、好禮周周送，2月14日前於Big City線上購物消費不限金額就有機會抽中「GODIVA情人節心形禮盒」，消費累點還可於巨城APP點數兌換區「情人特輯」區扣HAPPY GO點數1314或520點兌換情人節浪漫餐點。

3月8日前於「扣點抽獎」區扣10點即有機會抽中沖繩來回機票；2月17日起APP會員還可天天參加異國美食扭扭樂，有機會獲得一Ｏ八抹茶茶廊、佳佳甜品、CREMIA買1送1等好禮，更多活動內容歡迎加入巨城粉絲專頁或下載巨城APP，最新資訊掌握不落空。