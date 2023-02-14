展望第一季，發言人羅美煒表示，有鑑於通膨依舊，導致整體經濟疲軟，市場需求還是低迷，客戶端庫存持續調整下，拉貨動能保守，加上第一季原本就是傳統淡季、工作天數少，故預計第一季營收會比去年第四季弱，但減幅不大，且因為近期有看到急單，也因此不排除第一季有機會力拚和去年第四季有持平，但終究還是要看客戶的狀況。

產品線部分，羅美煒表示，預計第一季滑鼠、遊戲機會和去年第四季差不多，OTS(光學追蹤感測器)會增加，RF(射頻)、安防產品則會減少。整體來說，第一季毛利率會穩持穩定，但考量產品組合、台幣升值關係等關係，第一季毛利率會比去年第四季略減，惟減幅不大。

車用產品部分，羅美煒談到，因為車用產品的Design In時間本來就比較長，所以短時間不會看到快速拉升，但這是原相長期努力的方向。

羅美煒表示，供應鏈庫存持續去化，第一季持續調整下，單季很有可能是原相業績的底部，不排除比去年第四季來的更辛苦一點，隨著庫存調節力道減緩，全球解封下，消費力道將回升，預期第二季會比第一季好，下半年會比上半年好，期望下半年出貨可以恢復正常，但是變數還是很多，要持續觀察。

原相去年第四季每股虧損0.45元，不但為史上首度單季吃下虧損，累計全年淨利為10.37億元、年減34.1%，每股賺7.41元。

就2023年全年來看，羅美煒表示，全年通膨還是很高，現在看到需求還是疲弱，只是未來庫存調整力道逐漸減緩，市場需求回升下，仍期望今年營運可以為到正常水準，全年度業績也期望可以恢復成長，所以不用過度擔心。

原料成本上，羅美煒表示，目前還沒看到晶圓、封測等調降價格，後續會持續關注，並且向供應商爭取。

投資人關心的股利政策部分，羅美煒表示，原相會維持現金配發率70%~90%區間，但實際數字仍有待董事會決議。