2月14日為西洋情人節，新竹縣政府衛生局提醒，享受甜蜜浪漫氣氛時應落實安全性行為，全程正確使用保險套及水性潤滑液，可避免感染愛滋等疾病，確保自身及伴侶健康。另外，為鼓勵鄉親長輩儘速完成疫苗接種，設籍本縣75歲以上接種第1劑新冠疫苗可獲限量500元商品禮券。

衛生局指出，為鼓勵鄉親長輩儘速完成疫苗接種，以降低重症及死亡風險。自2月13日起至3月13日止，設籍本縣75歲（1948年次）以上接種COVID-19疫苗「第1劑」及50歲（1973年次）以上接種「第2次追加劑」，這2類人於本縣13鄉鎮市衛生所完成疫苗接種，即可獲得500元商品禮券，數量有限送完為止。

6歲以上民眾追加劑皆可接種莫德納次世代BA.4／5雙價疫苗，接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12周（84天），歡迎符合接種資格的民眾盡快施打，以提升身體保護力。

衛生局統計，截至13日為止，新竹縣累計確診人數273451人。新竹縣COVID-19疫苗第1劑接種率95.03％、第2劑89.58％、第3劑72.9％、第4劑17.79％。65歲以上長者第1劑接種率為84.19％、第2劑80.98％、第3劑72.65％、第4劑36.97％、第5劑7.13％。5歲至11歲兒童的第1劑接種率為84.6％、第2劑66.4％、第3劑22.7％。出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率為46.6％、第2劑26.3％。

衛生局規畫於2月18日8時至16時，由本縣13鄉鎮市衛生所開設COVID-19新冠疫苗接種專案，除提供6歲以上Moderna 次世代BA.4／5雙價疫苗以外，還提供嬰幼兒至成人各類疫苗接種，以隨到隨打及電話預約方式服務民眾，惟各衛生所因人力安排，會有不同服務時段，故仍請至本局疫苗地圖網頁查詢或致電衛生所確認。接種疫苗提升保護力，防疫更有力。