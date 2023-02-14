苗栗縣政府與苗縣警局、消防局等單位前往稽查。（苗栗警局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦昨天13日開學首日晚間，只是縣府工商處、勞青處、社會處、教育處、社會處與苗栗縣警察局、苗栗縣消防局等單位，前往竹南、頭份地區酒館、Pub等場所聯合稽查，針對違法違規事項予以取締告發，並宣導、告誡勿提供或販賣酒品予未成年人，以免觸法並造成青少年身心受損。

苗栗縣警局指出，根據相關研究報告，青少年時期為腦部關鍵發育期，過早飲酒會顯著影響腦部認知功能及發展，影響青少年社會角色轉型、學業成就及身心發展。此外，青少年飲酒者有高比例合併注意力不足過動症、憂鬱症等精神疾患，亦和自傷行為及暴力風險呈顯著相關。

青少年飲酒更是造成青少年非自然死亡（如自殺、他殺、交通事故）主要原因之一。相較於成年飲酒者，青少年飲酒者不知撙節酒量而導致猝死或意外傷亡風險甚高。

因此，警察局與縣府稽查團隊特別於現場提醒商家，應於場所明顯處張貼「未成年人禁止購買、飲用酒類」等相關告示，於販售或供應酒類而對顧客年齡有疑慮時，應請顧客出示身分證明；無身分證明或不出示證明者，應拒絕提供酒類。

如商家販賣、交付或供應酒類予未成年人，警察局將配合依法取締，由主管機關社會處依兒童及少年福利與權益保障法等相關規定，科以新臺幣1萬元以上10萬元以下罰鍰。

警局表示，酒精是青少年最容易接觸的成癮物質之一，依據國健署2021年公布的「青少年健康行為調查之飲酒行為」報告指出，台中國高中職生曾飲酒率約5到7成，曾喝醉率約8到20％，令人擔憂不少青少年暴露在酒精傷害中。

警察局長莊勝雄說，籲請家長應留意未成年子女之社交活動，協助培養正當休閒娛樂及紓壓方式，避免過早接觸酒類或沾染其他惡習，以共同維護青少年健康身心發展。

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