111學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組8強複賽，陽明高中張聿嵐繳出19分、14籃板、11抄截另類大三元數據，隊友江子柔也有31分、10抄截精彩數據，兩人助隊85比49擊敗普門中學，也送給教練李台英一個還算甜蜜的情人節禮物。

陽明高中本季從預賽到這階段目前拉出8連勝不敗氣勢，不過李台英還是不太滿意球隊開賽時的狀態，「隊上不少人比較重睡眠，表定下午1點40分開打的比賽，我們中午就要準備，就沒什麼午休小憩的時間，所以一開始大家熱機較慢，進入狀況較慢，所幸最後有醒過來，後面結局總算是比較甜蜜。」

張聿嵐其實差2次助攻就能締造「大四喜」，不過「大三元」她透露應該也是生涯第一次，「今天剛好是情人節，也算是用自己難得的數據來慶祝，場上就是做好自己、順其自然，不會刻意去追求特別數據，當然聽到有大三元當下依然開心，希望自己生日當天的明天比賽可以延續下去。」

稍早淡水商工在禁區兩名長人蕭豫玟、廖秀珍「雙十」數據幫助下，加上第1、3節讓對手南山高中單節得分各只有8分、6分，終場淡商96比51輕取南山，收下女子組8強複賽階段3連勝。