謝繼茂表示，去年中華電啟動以「客戶為中心」的價值創造組織架構，由「個人家庭、企業客戶、國際電信」三大事業群聚焦業務拓展，結合「網路技術、資訊技術、電信研究院」三大技術群，強化營運與技術賦能，進一步達成洞察客戶需求、提升營運效率及發揮聚焦戰力綜效，即便去年總體經濟環境具不確定，中華電仍創下全年各項財務指標均超越財測高標、集團營收及獲利雙超標、雙成長的亮麗佳績，每股盈餘4.71元、創五年新高。

總經理郭水義指出，展望2023年，除了延續2022年行動服務及固網寬頻業務穩定成長外，中華電將更努力的洞察及掌握客戶需求，讓包含個人家庭事業、企業客戶事業及國際電信事業等「事業三箭(艦)」持續勁揚，並將致力於創新轉型，拓展包括元宇宙、生成式AI-智慧醫療助理、智慧生活、資安、運動賽事轉播、文化及娛樂展演等創新應用商機，打造新的成長動能。此外，公司將推動「打造人才庫」、「打造技術庫」、「打造標準藍圖」之技術三鑰，厚植科技能力與基礎建設；落實「迎向客戶」、「跨群協作」、「廣結同盟」之經營三訣，持續強化網路韌性與資安防護，發揮集團策略綜效。

郭水義強調，去年中華電積極推動各項ESG行動，成果備受國內外肯定，今年中華電將持續全方位深耕ESG永續發展，包括在環境面：規劃簽署CPPA長約、集團全範疇碳排查、實施內部碳費及碳費基金、推動供應鏈減碳、及領先佈局IOWN全光網路。在社會面：公司視員工為最重要的資產，積極攬才及留才，2023年預計招募1700人，包含41%的AIoT、雲端、資安、AI、大數據等科技領域人才，並規劃啟動「女力衡星計畫」，建構多元、共融、平等、包容的友善職場環境。在治理面，將責任投資原則導入短期資金用運管理，透過金融工具，攜手財務面交易往來夥伴一同落實ESG，另外，公司導入資料治理制度，系統性的提升資料應用價值，同時結合資安、個資及隱私保護，除有助於公司獲取資料最大效益外，並促進利害關係人之利益。