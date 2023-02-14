謝宛芝在貝萊德亞太區總部近14年，與亞洲區域市場有著緊密連繫。未來她將負責貝萊德在台灣地區的業務發展及策略規劃，確保本地客戶能夠充分的從貝萊德全球多元的投資能力獲得協助。她將與客戶密切合作，了解本地客戶的需求並協助他們建立具有韌性的投資組合，以實現投資目標。

貝萊德亞太區副主席暨大中華區負責人陳蕙蘭女士表示：「任命兼具全球視野及在地市場專業知識的業務領導人，對於確保我們能「完善的服務客」至為重要。憑藉Tiffany的領導力和以客戶為中心的思維方式，我相信貝萊德在台灣的業務已經準備好迎接下一階段的成長。」

謝宛芝之前負責貝萊德在中國大陸地區的銷售業務。她於2009年加入貝萊德，擔任貝萊德安碩(iShares)的台灣區主管。自2012年起，她在貝萊德中國業務發展的歷程中扮演了不可或缺的角色。在加入貝萊德之前，謝宛芝曾在東方匯理銀行負責結構型和衍生性商品的銷售業務，並曾在台灣富邦證券負責證券化產品開發。

謝宛芝表示，貝萊德在台灣的財富管理、退休金和ETF等市場已經累積了長期的成功。很高興有機會持續建造貝萊德在過去18年所建立的紮實基礎，利用貝萊德全球全方位的投資能力幫助台灣投資人實現投資目標。