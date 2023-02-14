告五人將於4月8日首度攻蛋舉辦《宇宙的有趣》演唱會，日前門票開賣就秒殺，今（14日）慶功宴上，告五人宣布雙喜，除了將在9日加場，也將推出第3張專輯《帶你飛》。今適逢西洋情人節，雲安說，「告五人節日都很忙，連端午、清明都很忙，等下要去錄音室，晚上看新歌〈一念之間〉MV，看MV也可以看到另一半（指犬青）」；哲謙則說情人節都在工作室度過，「那些鼓是我的老婆，我有空就會去擦它們」。

告五人今慶祝小巨蛋演唱會秒殺再加場。（粘耿豪攝）

告五人原本以為一萬張票要慢慢賣，沒想到1分鐘就完售，雲安說，親友都很期待他們開唱，已經被問「我坐哪」、「誰會來」，他說很感謝家人主動上線搶票，覺得是很大的支持，不過家人後來卻在群組回他「我沒有搶到」，讓他想辦法。

告五人今慶祝小巨蛋演唱會秒殺再加場。（粘耿豪攝）

今演唱會宣布加場，犬青許願如果加場賣完就要在路邊切哈密瓜，雲安接話：「她自己切喔！」表示跟哲謙負責發送給路人，犬青看他沒打算幫忙切，只好說，我會仔細看上面有沒有我的血。

告五人今慶祝小巨蛋演唱會秒殺再加場。（粘耿豪攝）

除了演唱會，告五人也推出第3張專輯《帶你飛》，雲安說，「我寫的都是悲歌，不太祝福的歌曲，我們很多歌迷都是情侶，歌迷邀我們去婚禮唱歌，可是〈愛人錯過〉我們沒辦法唱就只能送上香檳，第3張終於有適合情侶一起唱的歌曲」，告五人也有很多小朋友粉絲，所以這次也會特別著重口語的部份。

告五人今慶祝小巨蛋演唱會秒殺再加場。（粘耿豪攝）

他們剛結束新加坡、加拿大演唱會，返台後馬上開始籌備小巨蛋演唱會，是否因忙碌出現摩擦？雲安說：「該睡覺就去睡覺！」說完要大家不要想歪。犬青說最近話題都忙著討論小巨蛋演出內容，一聊就三、四個小時，也開始聊養生、作運動，笑說一群人在會議室甩手，雲安則透露想把小巨蛋打造成樂園，看可以有什麼機關，而他的養生秘訣則是「我會摸虎口，按摩一下穴道，還有早上起來500CC熱開水真的會瘦。」加場門票2月18日中午12點於拓元售票系統開賣。