甄莉日前上節目《11點熱吵店》分享復仇的經驗，揭露前男友的短處，強調前男友「都短，整個人都不好」，更透露那任男友常會跟別人搞曖昧，有次剛好被甄莉撞見他的前女友載他媽媽外出，懷疑兩人還「藕斷絲連」，於是到男方家堵人，3人經過談判後，甄莉決定放棄那劈腿的男友。

甄莉表示和前任有很多共同朋友，如果朋友問起分手的理由，她也不避諱解釋前任「又快又小又短就算了，重點還會劈腿」，後來甄莉聽朋友說，前任那段戀情又再撐了3年，與甄莉在一起的期間，甄莉反而成了他們吵架的導火線，才知道原來他前女友一直覺得甄莉是小三，而甄莉也認為對方是小三。

甄莉氣憤揭露前男友短處。（圖／取自11點熱吵店 Youtube）

主持人沈玉琳則好奇女方怎麼能夠接受男方的短處，甄莉笑說：「搞不好他前戲做很長啊！」沈玉琳秒吐槽：「可能男方不願意浪費時間在妳身上。」讓甄莉氣得衝去打沈玉琳。Melody則認為女方是想要贏，「因為跟甄莉姐在一起過，就是要撐到底」，最後再把男方甩掉，這才算復仇。