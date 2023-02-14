苗栗頭份市六合國小後棟老舊校舍整建14日動土，共斥資2.6億餘元興建地上5層樓、31間教室，預計明年12月完工，建築外觀結合社區水圳生態文化設計，繽紛明亮的彩色校舍可望成為地區亮點地標，提供孩子們更好的學習環境、紓解頭份市持續增加的就學人口。

動土典禮，縣長鍾東錦、副議長張淑芬、頭份市長羅雪珠、多位縣議員、市民代表、里長、校長、地方仕紳等人到場，在六合國小1年級小朋友的街舞及祥獅獻瑞表演後，全體一起焚香祝禱工程順利，並在吉時動鏟開工。

創校至今已有70多年歷史的六合國小，從2018年開始逐步更新危老校舍，後棟校舍14日上午舉行動土典禮，校長饒世妙指出，工程由教育部補助1億4184萬8000元、縣府自籌1億2511萬元，共計2億6695萬8000元。

新建築總樓地板面積4547.68平方公尺，合約1376坪，將興建地上5層校舍，共有31間教室、11間廁所，其中1到4樓都是普通教室，五樓為專科教室和階梯教室，預計2024年12月完工。

縣長鍾東錦表示，希望工程能如期如質完成，盡快讓學生使用，因頭份市有良好的居住環境和工作機會，人口持續成長，故目前多校都有校舍不敷使用的情況，他提議周邊學校要發展多元特色，讓家長有更多選擇。

他也感謝整個規劃過程中協助縣府向教育部爭取經費的各級民意代表，希望大家一起努力，把苗栗建設得更好。另外，他提到，將協助頭份市游泳館整建，轉型為多元運動空間，讓民眾有更多運動選擇，另在苑裡也將規劃興建一座全民運動館，帶動民眾運動風氣。

設計監造的建築師陳賢秋也是六合國小校友，說明設計理念承襲前棟教室及幼兒園建築風格，以「川流不息」為主軸，呼應基地灰寮溝水圳文化特徵，藍色帶狀設計象徵水流匯聚，希望結合美學與功能性，為孩子們打一個美觀、舒適、友善的學習環境。