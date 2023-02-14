有些旅客在金門機場苦等候補累到躺平，歇息後繼續排隊等航空公司叫號。(于家麒攝)

昨（13）日突來的一場濃霧攪局造成金門「關島」，以致2000多名前往參加馬拉松的跑者受困尚義機場，望機興嘆；不過昨傍晚氣溫驟降，強勁的東北季風瞬間將濃霧刮去，金門機場恢復起降，盤旋於金門、澎湖外海上空的班機排隊降落，搶運了1000多名旅客回台，但還是有近1600名旅客滯留金門。

金門機場候補櫃檯前仍擠滿人潮，等候航空公司叫號。(于家麒攝)

今（14）日一早尚義機場就擠滿候補等著返台的旅客，金門航空站表示，昨晚已確定的3班加班機，加上今日協調的1架加班機與1架放大機型，有機會讓滯留的旅客們在今天可以回家好好休息，但因為重複登記的旅客太多，仍將視候補情形而定，必要時也將協助協調航空公司再開加班機。

今日天氣良好各航班起降順利，旅客已陸續疏運回台。(于家麒攝)

據了解，昨天表定有38個班機，結果因為濃霧攪局，成功起降飛回台灣的僅有19班表訂班機及2班加班機，共疏運旅客約2400人回台，滯留金門的約還有1600人。

一位從台中來跑「金門馬」遭滯留的蔡小姐表示，回不去只能先向公司再請假，自己已經參加過很多屆「金門馬」，但今年的賽事參加人數明顯比以往多很多，縣府有本事加收報名人數，就要有本事協調足夠的加開班機輸運人潮，這次的經驗讓他感覺很糟，以後不太敢再來參加「金門馬」。

同行的另一位蔡小姐也說，這趟興高采烈地來金門跑馬拉松，但敗興而歸，感覺從頭到尾就是一直等，領完賽獎的時候要等，到各地吃個東西也要等，現在要搭飛機回家更不知道要等到何時，希望相關單位幫忙協調班機，讓她們能早點回家返回工作崗位。

今日已協調有4架加班機與1架放大機型，有機會讓滯留的旅客們在今天可以回家好好休息。(于家麒攝)

金門航空站主任洪念慈表示，今天天氣正常，各航班起降順利，總計會有4架加班機與1架放大機型，午後登記候補的旅客雖然還有上千名，但很多是重複登記，實際候補人數並無那麼多人；而今天表訂班機有29班，加上加班機，旅客應會陸續完成疏運，後續會視候補情形再協調增班。