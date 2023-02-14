「2023新北市萬金石馬拉松」將在3月19日開跑，新北市長侯友宜說，他今年應該有機會到場，除了鳴槍起跑外，他也想參與國內首座金標籤的馬拉松運動賽事。（黃敬文攝）

「2023新北市萬金石馬拉松」將在3月19日開跑，本次活動邀請長跑女神雷理莎、跑界未來之星葉日鴻參與，2人穿著的賽事跑衣是由咖啡、寶特瓶製成。（黃敬文攝）

新北市長侯友宜（右起）14日出席2023新北市萬金石馬拉松「綠色與時尚」開展記者會時，與中華民國田徑協會理事長葉政彥將舊衣投入資源回收箱。侯友宜致詞時盛讚萬金石馬拉松是全台第一也是唯一的金標賽事，這是全體市民的榮耀。（范揚光攝）

「2023新北市萬金石馬拉松」將在3月19日開跑，為全國唯一獲金標籤認證的馬拉松賽事，新北市府今舉行記者會，在市府一樓大廳打造「綠色與時尚」特展，該賽事以環境永續為主軸，跑者外衣、工作人員服裝、選手完賽物資袋及衣物保管袋等都是咖啡、寶特瓶等材質製成，盼民眾邁向環境永續的下一萬步。

新北市長侯友宜出席開展記者會，他表示，萬金石馬拉松持續20年，他2007年就開始參與，當年仍是警政署長，為了警察減重計畫參加，沿路看到北台灣最美的沿海線，直至他就任副市長後，全力籌措賽事一路取得銅標籤、銀標籤到金標籤，無論是交通、地方人文的結合等都做到滴水不漏，今年賽事特別以環境永續為主軸，希望展現SDGS永續城市的風範。

侯友宜說，他今年應該有機會到場，除了鳴槍起跑外，他也想參與國內首座金標籤的馬拉松運動賽事，希望賽事能贏得國人喜愛，持續為環保、永續來努力，也感謝中華民國田徑協會、贊助商和萬里、金山、石門地區居民的支持。

本次活動也邀請長跑女神雷理莎、跑界未來之星葉日鴻參與，2人穿著的賽事跑衣是由咖啡、寶特瓶製成，體育處表示，今年賽事跑衣與台灣美津濃、興采實業合作，1.1萬件跑衣是用3.3萬杯咖啡和5.5萬個寶特瓶製成，總計可以減少2090公斤的碳排放（相當於騎車環島45圈）和8.8萬公斤的用水量（相當於1個家庭一整年用水量），採取無塑包裝提供。

體育處補充，大會工作人員外套、參賽物資袋也延續環保概念，由T8K使用成衣邊角料及去年賽事的剩餘布料製成，另與環保局合作打造限定款「衣保萬用袋」，兼具束口袋、垃圾袋功能，萬金石賽事也將現場回收帆布再利用，製成限量版隨身包、野餐墊等商品，落實永續理念。

體育處表示，今年萬金石馬拉松已全數報名額滿，民眾即日起至3月19日可至新北市府1樓大廳，參觀綠色與時尚特展，現場有運動衣回收箱，民眾參展時可將家中不穿的運動衣（100％聚酯纖維材質）帶來回收，將成為下屆賽事衣物材料來源，現場還有「測出你的動物靈」心理測驗活動和運籤詩，還有機會獲得賽事「掛牌大使」郭泓志的親筆簽名款限定幸運號碼布。