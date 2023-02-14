京城銀將在三月份董事會決定股利配發水準，京城銀2022年每股純益1.98元，依法最高當年度盈餘配的上限為1.386元，是否能配到該水準，也引市場高度矚目。

京城銀在14日的收盤價為每股34.85元，倘若以上述的股利發放可能區間來看，殖利率水準約在2.87％％至4.3％之間。

對於放款、債券投資及股市投資的看法，戴誠志對於今年台股的表現看法最為樂觀。戴誠志對此分析，雖然台股今年比較吊軌，因為上市公司首季衰退居多，但從歷史經驗來看，若股市本益比在10至12倍，隔1、2年的表現都會好，包括2008、2009年，或是疫情期間都是如此，正好去年底的本益比也在10至12倍，歷史會否再重演，有待觀察。

戴誠志也指出，京城銀的台股部位，在去年確實也減碼很多，所以現在的持股水位是在低點，相信今年在選股及進場點若作好的選擇，今年股票投資可望有樂觀的展望，他也認為，第一季會是持股低檔，今年後續還會有高點，除了包括升息等利空已在去年反應，再加上資金流入，市場也許願給更高的本益比，指數就會比現在好一些。

京城銀法說會，今日也罕見包括總經理姜宏亮一併隨董事長出席，預料應和股利配發主題有關。戴誠志對此語重心長的指出，在2020年及2021年，京城銀因為獲利高檔，因此分別配發了每股2.1元及1.8元的水準，由於去年債券評價損失大，因此獲利被折損，也使今年現金股利到底該如何發放：「是我們極大的考驗，從來沒有這麼難決定過！」

戴誠志表示，京城銀的股東多年維持在3萬人左右，去年下半年看到很多人存股使股東增至44,000多人，京城銀在股利發放上，一方面希望回饋股東對銀行的信任，但也要考慮銀行中長期的發展。