網紅作家黃大米近日因為打包火鍋剩料分送街友在網路上廣為討論，有人痛批她偽善，「送廚餘給人家還沾沾自喜」，也有人說她貼心又善良。對此，她的網紅好友崴爺忍不住發聲相挺，揭露黃大米的私下行為，宛如是「行動提款機」，而網紅地產秘密客敏婷也笑是「佈施一條街」。

黃大米日前在臉書粉專發文表示，某天和朋友去火鍋店用餐，吃飽後還生下許多食材，便將食材全丟入鍋內煮熟打包，送給火車站附近一名正在睡覺的街友，直說：「我想等到他明天起床看到這麼豐盛的食物時，一定會覺得是上帝給他的食物，這樣的感覺一定挺好的」。

不過貼文曝光後，有一派網友並不買單，臉書粉專《氣炸伯》更截圖痛批，「三X？妳送廚餘給人家還沾沾自喜？最後是在說自己是上帝？」網路上討論的聲浪越演越烈。

對此，網紅崴爺今日在粉絲團《我是崴爺》發文透露，去年他和黃大米、地產秘密客敏婷去曼谷玩時，負責保管泰銖，固定分配零用金給大家，沒想到黃大米才過2天就將10000泰銖花光，「我和敏婷很納悶，這一路上我們都用刷卡消費，也沒看大米買什麼東西…到底，錢跑到哪去了？」

「大米根本是一台行動提款機！」崴爺事後發現，只要看見有人在路邊乞討，黃大米都會主動掏錢援助，被問及到底給了對方多少錢時，還回應「不知道，就給一張啊…」而這一張其實就是1000泰銖，讓崴爺無奈道：「不但數學不好，連鈔票的顏色也無法分辨」。

崴爺在文末直說，「這就是我很喜歡的朋友黃大米，她是那種可以為別人付出很多的人，也常常沒有思考太多」，並為黃大米被批評偽善抱屈，「妳根本不了解私底下的她啊，不是嗎？」而地產秘密客敏婷也在底下流言回應，「我明明身上一萬塊還有剩不少，怎麼大米一下子就沒了，原來是在佈施一條街」。

貼文曝光後，引來網友回應，「覺得他的出發點是善意的，只是做法錯了」、「單一件事並不能斷言一個人，真朋友亦不需站上浪頭相挺，針對單一事件反應感受的也未必都是酸民，這事在做法細節上確實有不妥之處」、「有在高雄火車站遇過她喔！她真的刷一排給流浪者錢喔」、「一碼歸一碼，善良很好，仍需謹慎」、「我覺得她是善意，但對方想不想要真的很重要」。