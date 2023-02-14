桃園青埔地區昨（13）早發生一輛機車行駛在領航南路三段的慢車道時，在路口直行遭左側快車道的轎車「違規右轉」撞上，女騎士遭撞飛重摔，驚悚過程曝光，在地人驚呼「這種轉法不是青埔日常嗎」，網友則痛批「有這種開車方式，機車騎士是要怎麼防」、「內線右轉，駕照假的是嗎」，引發熱議。

臉書「我是青埔人」日前分享一段行車紀錄器畫面，一輛轎車行駛在青埔地區領航南路三段，該路段為六線道，內外車道有分隔島，一名機車騎士騎在外車道時經過路口，竟遭內車道一輛轎車「違規右轉」撞飛，驚悚畫面曝光，隨即引起網友們熱烈討論，痛批違規駕駛行為惡劣。

畫面中機車騎士在路口準備直行時，遭左方一輛從內車道右轉的轎車撞上，整個人噴飛出座位，倒地後隨即爬起；警方表示事發在昨（13）日，43歲沈姓女騎士行經領航北路三段、高鐵站前西路慢車道時遭65歲張姓男子駕車右轉撞上，頭部、手腳有擦挫傷，送醫無大礙，雙方酒測值為0。

但網友見到影片後紛紛留言痛批「怎麼會這樣直接轉，傻眼欸」、「這種轉法不是青埔日常嗎」、「白癡啊！內線右轉，駕照假的是嗎」、「再怎麼樣，如果要切入慢車道，也要再三確認後再切入」、「有這種開車方式，機車騎士是要怎麼防」、「怎麼從會從快車道右轉…貪快真的是害人不淺」。