濱田指出，日本希望在4月1日開始的2023財年簽訂合約，透過美國政府海外軍售（FMS）方式，去採購美國軍工大廠雷神（Raytheon）的戰斧巡弋導彈。
日本最新的國防預算將比去年增加25%，其中包括用於購買巡弋飛彈的16億美元，這是從2戰以來最大規模的1次建軍支出。日本政府雖沒有說要買多少，但日媒報導數量應多達500枚。
日本政府希望藉於戰斧的射擊能力，拒止包括中國大陸在內的潛在對手軍力威脅。若以裝載在軍艦上的戰斧來說，發射後少說可以航行1000公里，足以擊中中國大陸境內任何想破壞的目標。
日本防衛大臣濱田靖一於14日表示，日本計劃最晚在2024年3月之前，向美國採購大量戰斧（Tomahawk）巡航導彈。軍事專家認為，戰斧式是美國海軍1種多用途的長程且全天候巡弋飛彈，能夠攻擊水面艦艇以及陸上目標，日本可藉此增加軍事肌肉。
濱田指出，日本希望在4月1日開始的2023財年簽訂合約，透過美國政府海外軍售（FMS）方式，去採購美國軍工大廠雷神（Raytheon）的戰斧巡弋導彈。
日本最新的國防預算將比去年增加25%，其中包括用於購買巡弋飛彈的16億美元，這是從2戰以來最大規模的1次建軍支出。日本政府雖沒有說要買多少，但日媒報導數量應多達500枚。
日本政府希望藉於戰斧的射擊能力，拒止包括中國大陸在內的潛在對手軍力威脅。若以裝載在軍艦上的戰斧來說，發射後少說可以航行1000公里，足以擊中中國大陸境內任何想破壞的目標。
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