濱田指出，日本希望在4月1日開始的2023財年簽訂合約，透過美國政府海外軍售（FMS）方式，去採購美國軍工大廠雷神（Raytheon）的戰斧巡弋導彈。

日本最新的國防預算將比去年增加25%，其中包括用於購買巡弋飛彈的16億美元，這是從2戰以來最大規模的1次建軍支出。日本政府雖沒有說要買多少，但日媒報導數量應多達500枚。

日本政府希望藉於戰斧的射擊能力，拒止包括中國大陸在內的潛在對手軍力威脅。若以裝載在軍艦上的戰斧來說，發射後少說可以航行1000公里，足以擊中中國大陸境內任何想破壞的目標。