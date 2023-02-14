立法院副院長蔡其昌及立委林靜儀，今天前往運19棒球場勉勵並致贈棒球、桌曆及獎學金，鼓勵未來都能成為棒球界明日之星。(蔡其昌服務處提供／陳世宗台中傳真)

立法院副院長蔡其昌及立委林靜儀，今天前往運19棒球場勉勵並致贈棒球、桌曆及獎學金，鼓勵未來都能成為棒球界明日之星。(蔡其昌服務處提供／陳世宗台中傳真)

沙鹿區北勢國中棒球隊成功晉級，參與111年學年度國中棒球聯賽，14日立法院副院長蔡其昌及立委林靜儀前往運19棒球場勉勵並致贈棒球、桌曆及獎學金。蔡其昌指出，期盼為孩子們帶來更多資源及軟硬體設施，讓棒球隊練球時無後顧之憂，未來都能成為棒球界明日之星。

擔任中華職棒大聯盟會長的蔡其昌說，北勢國中棒球隊今年的成績非常好，即將要代表台中市參加全國的國中棒球聯賽；北勢國中棒球隊後援會長，希望能來為小朋友鼓勵加油打氣，今天特準備棒球，加上中華職棒桌曆還有獎學金，跟林靜儀委員一起來為小朋友鼓勵。

蔡其昌指出，台中海線相對偏遠，資源比起市區也比較不足，他跟林靜儀這幾年來努力，一方面讓硬體設施從中央爭取預算加以改善，更重要的是軟體上必須號召社會各界一起來支持棒球運動；今天再度到北勢國中棒球隊，希望帶給孩子們更多協助與籌措，並祝福這次比賽能有好成績

蔡其昌表示，中華職棒球星吳哲源、林靖凱也是畢業於北勢國中棒球隊，相信只要選手願意努力、社會給予一定的支持，孩子們都能有好的表現與成績，也能讓台灣的棒球運動更向下紮根，希望大家共同支持。

立委林靜儀強調，不論是在資源及精神上都支持北勢國中棒球隊，希望他們也可跟過去一樣拿出最好的精神、最好的訓練成果，獲得很好的比賽成績；不論比賽結果如何？都會全力支持所有愛棒球的孩子，讓他們能夠圓自己的夢，過程中學到更多團體合作跟運動的精神，未來在棒球運動這條路上發光發熱。