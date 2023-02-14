國民黨立委陳以信赴日本東京訪問，會晤朝野主要政黨參眾議員推動國會外交，並與救國團青年訪問團拜會自民黨黨內高層，深化台日雙邊關係。立憲民主黨源馬謙太郎議員是該黨國際部長，上月才隨團訪問台灣，特別關注台海安全情勢，也關心國民黨會否重返執政。

陳以信此行單獨拜會自民黨眾議員中川郁子、高木宏壽、石川昭政，與立憲民主黨參議員鹽村文夏、眾議員源馬謙太郎、山田勝彥等人，針對台日關係與台海安全情勢深入對話。

陳以信指出，自民黨石川昭政議員曾任經產大臣政務官，重視供應鏈安全議題，非常關心台積電在熊本設廠。中川郁子議員負責自民黨外交與婦女事務，刻正推動台日政黨安保對話，年中將率自民黨女性議員來台訪問。高木宏壽議員是北海道出身，特別感謝馬英九總統時期在札幌設辦事處，增加許多台灣遊客到北海道觀光。

山田勝彥議員長期關注核武議題，期待加強台日韓合作共同對抗區域安全威脅。鹽村文夏參議員與同黨台灣裔的蓮舫參議員是聯合競選，對台灣特別關心與友好，她在黨內負責青年事務，預計今年內將組團來台訪問。

陳以信也隨救國團訪問團拜會自民黨幹事長茂木敏充、政調會長萩生田光一，並與自民黨眾議員小泉進次郎、鈴木馨祐、牧島可憐、小林史明、鈴木憲和等人會談。茂木敏充幹事長曾任外務大臣、經產大臣，他指出台海和平穩定是東亞繁榮的基礎，強調台灣是日本重要夥伴，希望台日關係能全面發展。

救國團訪日團由主任葛永光率跨黨派民代組成，成員還有立法委員洪孟楷、台北市議員柳采葳、新北市議員陳世軒、桃園市議員凌濤、高雄市議員邱于軒等人，陳以信今晚結束東京行程轉往大阪訪問。