隨著年齡增加，身體機能跟著退化，記憶力漸漸變差。英國近日有研究指出，平時保持健康飲食、規律運動、維持社交關係、喜歡寫作閱讀、不吸煙和喝酒6種生活方式，和減緩10年內記憶力下降速度有關，其中健康飲食延緩記憶下降效果最佳。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專提到，英國研究團隊從2009年開始，找來約2.9萬60歲以上且認知功能正常的成年人，平均年齡為72歲、49%是女性，使用聽覺語文學習測驗測量記憶功能，還有比對基因檢測，之後再進行隨機調查評估，時間長達10年。

黃軒指出，研究發現6種健康生活方式和減緩記憶力下降有關，分別是健康飲食、規律運動、積極維持社交關係、喜歡寫作或閱讀、不吸煙、不喝酒，其中健康飲食的減緩記憶下降效果最好，例如每日應至少攝取7種健康飲食，包含全穀根莖類、豆魚肉蛋類、低脂乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類。

此外，每周至少進行150分鐘的中等強度，或是75分鐘的高強度運動，而且社交活動不少於2次，每周閱讀思考和書寫至少2次，而且同時禁煙、禁酒，若是能同時做到以上這些事情，與無法堅持健康生活的人相比，他們能夠大幅降低失智症發生率。

黃軒進一步說明，中老年人因為年齡變大，而出現記憶衰退的狀況，不一定是失智症的前驅症狀，也有可能只是一種普遍的「良性健忘」，由於平時沒有動腦筋，退休後沒有再工作或與人互動，就可能導致記憶變差，不過透過持續良好健康生活習慣方式，記憶力衰退仍可被逆轉或保持穩定，不會越來越嚴重，甚至到失智症狀態。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。