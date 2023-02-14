Alibaba.com（阿里巴巴國際站）14日宣布任命陳寶圭升任Alibaba.com台灣總經理，同日也舉辦外銷年會活動，陳寶圭也宣布將針對台灣中小企業推出「2023品牌加速補助計畫」，包含提供100家台灣中小企業免費獲得專業外銷顧問的一對一諮詢與最高33萬元的外銷廣告補助，在2023外貿成長大勢不看好的逆風下，能有效運用外貿電商工具來逆勢成長。

陳寶圭表示，在疫情這三年中多台灣中小企業遇到挑戰與困難，但如今面對疫情消退之下，也看到新一年的外貿機會點。他更說發現越來越多海外買家信任台灣製造、台灣設計與台灣品牌。因此2023年也針對中小企業品牌推出3600萬元的品牌外銷加速器補助計畫，並希望對有興趣往海外推廣的台灣商家進行各種品牌打造與行銷等多方面扶植。

根據Alibaba.com介紹，陳寶圭從2009年入職阿里巴巴集團已服務近14年，完整歷練2B及2C電商的「資深跨界阿里人」，具備服務客戶的第一線經歷及豐厚外貿產業背景及經營管理知識，曾帶領團隊協助逾數千間中小企業建立起跨境電商的營運機制。

Alibaba.com台灣總經理陳寶圭表示，台灣中小企業一直以來在產品研發、生產層面做得非常好，也因此創造出台灣外貿榮景，並建立起台灣生產在全球專業買家圈的口碑。，台灣中小企業的傳統營銷模式，現在必須正視全球數位外貿轉型趨勢的嚴峻挑戰。