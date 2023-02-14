消防局同時在臉書粉專發起，邀請民眾加入「火滅隊」的成員，一同滅盡墓地惡火，共同守護家園安全。（苗栗消防局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣為客家大縣，元宵節過後，傳統客家掃墓時節到來，苗栗縣12日1天就發生46件墓地、3件雜草火災，「遍地烽火」讓消防人員疲於奔命，苗縣府消防局除籲請民眾注意「四不二記得」防火原則，今年也祭出「給錢、給人、找友軍」新措施，並在官方臉書粉專號召全民加入「火滅隊」行列。

苗栗地區客家人掃墓又稱「掛紙」，早期大都選在元宵節隔天、也就是農曆元月16日，隨著工商經濟發展，逐漸改為利用元宵過後到清明節間的週休假日祭掃，住在外縣市的宗親返回掃墓，成為各宗族的盛事。

每當元宵節過後的時節，公墓及山林雜草火警不斷，讓消防人員疲於奔命，消防局提醒「四不二記得」原則，包括「不」任意燒雜草：盡可能不燃燒雜草，如有必要，應先將雜草除下後，再找空曠的地方燃燒，並在旁警戒，以免飛火延燒；「不」隨意丟煙蒂：抽菸時，請注意勿隨意丟棄菸蒂，避免造成林野火災。

「不」讓紙錢飛揚：燃燒紙錢時，應在旁留意燃燒情形，以免因餘燼飛揚而造成災害；「不」放爆竹煙火：建議使用環保鞭炮燃放，燃放時也應格外注意周邊防火及自身的安全。

「記得」撲滅餘燼：離開墓地時別忘了仔細檢查是否有未熄滅的火源，妥善運用水源將餘火澆熄後再離去，切勿因一時的不察、大意而造成無法挽回的後果；「記得」隨手收拾垃圾：帶來或製造的垃圾，在離開墓地時，請舉手之勞一併帶走，以維護環境。

另外，對於外勤隊員的辛勞，消防局今年也「給錢」補助出勤的誤餐、茶水費；「給人」內勤支援外勤，週末假日增援24人次人力；「找友軍」拜訪鄉鎮市公所一起合作。消防局同時在臉書粉專發起，邀請民眾加入「火滅隊」的成員，一同滅盡墓地惡火，共同守護家園安全。