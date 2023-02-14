近期國民黨國際出訪行程不斷，國民黨發言人林家興表示，除了外界關注的夏立言副主席率團訪陸行程外，國際部與海外部也持續加強對美國、日本及歐洲的連結。春節假期還沒結束，國民黨國際部主任、兼任駐美代表處代表的黃介正就收拾厚重的冬衣，飛往美國華盛頓展開馬不停蹄的鐵人行程。

林家興指出，九合一大選的勝利為國民黨的對美工作帶來許多正面影響，黃介正形容是「增添了底氣，加大了動力」。不同於前幾次訪美著重在行政部門和智庫大學交流，這次黃介正可以說是「繞著國會山莊跑」。從參議院到眾議院，不分民主黨和共和黨，與各個委員會及議員辦公室，從議員、幕僚長、立法主任、國安顧問全面深度接觸。

黃介正說明，此次訪美行為期將近三週，走訪了20幾個國會辦公室，不是握手寒暄拍照，而是紮實認真地交換意見，比參加學術研討會還有愉悅感。行程太滿排不上，老朋友邊走邊電話也可以，不放棄任何溝通機會。

黃介正指出，面對強權爭霸的地緣政治情勢，中華民國和國民黨都沒有「選邊站」的問題，只有與盟友及國際友人共同維繫台海和平與穩定的強烈意願，而且還更具備「務實穩健」不務虛的態度，以及創新突破的台美雙邊合作計畫構想。美國朋友根本不在意台灣的政黨是不是玩表面的「親美比賽」，坦誠分析觀點角度，具體擴大共同利益，才是真正有信賴關係的盟友。

黃介正提到，美國國會友人清楚認知，避免台海發生戰爭符合美國自身和印太地區的利益，國民黨「建構堅強國防 Defense」與「對話降低風險 Dialogue」並行的「雙D戰略」，在擴大台美雙方共同安全利益上應屬更為全面而具體。

黃介正認為，國民黨有眾多的國安專家與治國幹才，更有長年穩健處理兩岸關係的經驗。面對中國大陸習近平邁入第3任期，以及中共解放軍的持續壓力，在可預見挑戰巨大的未來幾年，國民黨才是美國真正可信賴的合作夥伴。

黃介正表示，美國傳統服膺「公平競爭」、「自助互助」、「直面坦誠」，國民黨的對美工作，就是本於這些態度來爭取獲得信賴的夥伴關係。很多個會晤都覺得1小時的懇談實在不夠，當然會相約下次一定要再見面持續交流。

林家興指出，美國政界不乏許多出身軍旅背景或曾在美軍服役實戰過的國會議員與幕僚。帶著海軍鐵錨袖扣，打著中華民國海軍陸戰隊領帶的黃介正，自然能輕易融入共同話題，分享服役趣聞，鍛鑄中華民國與美國之間的鐵桿情誼。