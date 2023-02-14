日本零售連鎖品牌唐吉訶德「DON DON DONKI」在台第3家店將落腳高雄大立百貨，預訂今年第4季開幕，將打造全台最大的千坪店鋪。大立百貨今（14）日指出，因應唐吉訶德進駐，將進行A、B兩館改裝，首波B1大立超市率先展開換櫃作業，2月16日起暫停營業。

大立百貨今（14）日指出，因應唐吉訶德進駐，將進行A、B兩館改裝，首波B1大立超市率先展開換櫃作業，2月16日起暫停營業。（大立提供）

近年大立百貨陸續引進日本超高人氣的TSUTAYA BOOKSTORE、Komeda’s coffee，全台最大的日本零售連鎖品牌DON DON DONKI旗艦店去年11月宣布將於2023年第4季進駐高雄大立AB館的B1F，打造港都海洋設計風格的千坪商場空間。

大立百貨今（14）日指出，因應唐吉訶德進駐，將進行A、B兩館改裝，首波B1大立超市率先展開換櫃作業，2月16日起暫停營業。（大立提供）

大立指出，B館B1F大立超市率先準備展開變動事宜，將於2月16日至2月28日暫停營業並準備移動至大立B館7F，原各活動享有的權益不變，並將於3月1日正式以大立精緻賣場繼續服務顧客至10月31日止，將退下階段性銷售服務為迎接兩館即將進駐的品牌專櫃，

大立表示，A、B兩館於2至3月中旬館內專櫃將進行撤櫃圍籬，準備改裝拆除工程，並於6月初進行場地點交以及專櫃進場事項，期間導入更多新櫃直至第4季展開，DON DON DONKI旗艦店正式開幕，屆時將為高雄大立注入更加多元豐富的樣貌，期待帶動五福商圈的活絡發展。

大立指出，DON DON DONKI大立店的店鋪面積約千坪，重現道地日本門市風格，日式特色熟食、最多日本直送生鮮食品專區，以及旗下特色品牌鮮選壽司，百坪舒適用餐空間，以及新鮮嚴選高品質的壽司，來到高雄大立就能吃到日式正宗迴轉壽司，還有日式特色熟食與日本直送生鮮食品專區，以及更多的日式美食。