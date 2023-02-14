手機大廠蘋果逐漸轉移製造重鎮到印度，印度貿易部長Piyush Goyal先前透露，蘋果希望把在印度生產比重提高到25%，遠比目前的5%~7%左右還要高，DigiTimes Research預測亦顯示，到2027年印度將占iPhone總產能的50%。但有消息指出，蘋果印度廠機殼廠良率低迷、僅約50%，顯示蘋果想分散供應鏈的路途仍漫長。

英國金融時報引述消息人士說法指出，蘋果依照20年前在中國設立的藍圖，近年陸續從從加州、中國派遣多名產品設計師、工程師，至南印度出差數週至數月，以訓練當地員工並協助建立生產線，但最近幾月的狀況，卻凸顯印度生產線的任務很艱鉅。

報導以印度塔塔集團(Tata)在霍蘇爾(Hosur)經營的機殼廠為例，該廠是蘋果供應商之一，但每兩個零件只有一件品質達標，良率僅約50%，內部人士透露，這座工廠想要改善良率仍有一段路要走。

上述情形與中國有明顯差異，報導引述蘋果前員工說法指出，原本估計數週才能完成的任務，中國供應商可以隔天一早交差，至於印度方面，Venture Outsource總裁Mark Zetter表示，印度承包商會隨意答應客戶的要求，但簽約後客戶若有疑慮，除了回應慢半拍、想作修改也很難；矽谷創業家Vivek Wadhwa也說，印度政府官僚以及毫無章法等問題，是蘋果需要適應的問題。

印度則積極展現想取代中國製造的野心，藉由高額補助吸引國際大企業來設廠，另根據美國財經媒體報導，韓廠三星已開始在印度生產近期剛亮相的Galaxy S23系列新機。