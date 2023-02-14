以下是專訪楊天立的內容：

問：FED升息接近尾聲，對金價走勢的影響？

答：國際金價在去年3~4月受到烏俄戰爭影響，價格飆漲，去年3月初國際金價一度站上2057.2美元／盎司，之後震盪走跌，至去年9~11月來到相對低點的1625美元附近。強勢美元和FED暴力升息打壓金價，造成金價回檔逾2成。但去年11月初，國際金價觸及低點後，就一路反彈，至今年1月底來到1934美元，短短3個月黃金價格反彈了近2成，幾乎將去年的跌幅又都漲了回來。簡單來說，去年11月以來的金價反彈，可以視為市場先行反應了美元回跌和FED升近尾聲的心理預期。

問：台灣投資人在黃金的投資心態和操作績效？

答：台灣投資人黃金投資是相當兩極的，一半投資人是將黃金視為財產傳承，屬於長期投資；而一半投資人是賺價差，這部分的投資人年齡層較年輕。投資黃金的管道包括黃金ETF，如期元大S&P黃金(00635U)、期元大S&P黃金正2(00708L)，或是臺銀黃金存褶及櫃買黃金交易平台等。

在操作績效方面，去年金價年初飆高，台灣投資人多半是追高套牢，價跌拋售，真正賺到錢的並不多；而去年11月金價由低點反彈至1月相對高點，台灣投資人目前看起來也沒賺到波段漲幅。

問：投資黃金的獲利關鍵是什麼？

答：投資人要清楚自己的投資屬性，是要賺價差還是要當成投資組合。如果是賺價差，目前要考量的3大關鍵因素以及金價的技術線型，包括通膨、經濟衰退和地緣政治。目前通膨和經濟衰退的不確定因素都還很大，而地緣政治，現在看來烏俄戰爭歹戲拖棚，而美中的非軍事手段戰爭，對全球金融、貿易、產業發展的影響正逐漸擴大。至於技術面，國際金價今年2月回跌，目前來到1860美元／盎司，接近季平均線，但仍未看到強而有力的支撐。

若屬於長線投資人，是要當成家族傳承，那金價重回2000美元／盎司，是肯定會看到的；時間拉常到10~20年，金價站上3000~4000美元／盎司，都有可能。只是時間會很長。

問：銀樓業者認為美國的國債持續飆高，對金價是有力的支撐。是否認同？

答：美國自2008年以來持續QE灑錢，而疫情期間又透過財政政策紓困，目前美國的國債鐘，國債餘額已高達44兆餘美元，已經超過債務上限的指標31.3兆美元。過去曾有人說，美國的國債超過20兆美元，美元就會崩盤，但現在看來，美國的國債早就超過了20兆美元，但美元也還有支撐。目前美元價格有高利率的當後盾，而市場對於美國的國債似乎也沒有那麼恐慌。只要美股仍維持相對穩健，美國經濟不要掉入大幅衰退，今年國際金價在前2個月，已經反應了全年漲幅的一半。