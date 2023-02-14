屏東張姓男子2011年在恆春騎乘機車時不慎擦撞其他車輛，警方到場發現他酒測值超標，監理站對他開罰6萬元，相隔4年張男又因拒絕酒測，被監理站裁罰9萬元，他始終不理會罰單，直到執行署人員發現他投保郵局壽險，打電話表示將扣押保單時，讓對方趕緊捧著現金金罰款繳清。

行政執行署屏東分署表示，經受理案件後著手調查男子財產，近十年間只要一發現他銀行有存款就扣存，有上班就扣薪，但是扣押命令到達金融機構時總是剛好沒有存款，扣薪命令則因義務人離職而老是執行不到，讓執行人員傷透腦筋。

分署苦思如何突破案件時，鍥而不捨地調查發現張男有投保郵局壽險，且按月由第三人帳戶轉帳繳納保費，執行人員於是打電話聯繫張男催繳，告知再不繳錢分署得對郵局核發執行命令，扣押他的保險給付，數日後男子終於親自抱著15萬元現金，一次繳清欠了快10年的酒駕罰單。

屏東分署表示，保險公司收到分署執行命令，就不能讓義務人辦理保單借款或者變更受益人，而且依據最新實務見解，分署於符合特定要件下還可以通知保險公司終止保約，將保險公司應返還給義務人的解約金用以充抵所滯欠的稅費。分署提醒酒後切勿開車以避免傷人傷己，為響應酒駕零容忍，分署必定徹底執行酒駕案件。

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