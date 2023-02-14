國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）13日表示，市場有充分理由更加樂觀，因為美國經濟可能躲過衰退，而且中國大陸的重新開放有助帶動全球經濟。

喬治艾娃在杜拜舉行的世界政府峰會上發言時，將IMF對2023年的展望描述為「不太壞，也不好」，因為 IMF 預測今年經濟成長放緩，通膨仍然令人擔憂。

她補充說，正面因素包括強韌的美國和歐盟勞動市場、中國大陸的重新開放，以及央行收緊金融條件，和通膨最終下降的意外好結果，即使這場鬥爭尚未獲勝。

在被問及是否會採取更多措施收緊貨幣政策時，喬治艾娃表示，IMF預計今年將收緊貨幣政策，但並不認為它會一直持續到2024 年。因此「市場有充分理由更加樂觀，因為終於看到美國經濟可能避免衰退；而且中國重新開放，中國消費者急於花掉他們在疫情封鎖期間省下的錢。」

當地時間2月13日上午，2023年世界政府峰會在杜拜正式開幕。本次峰會爲期三天，20多位國家領導人，150多個國家的代表，250多名政府官員和商業領袖參與其中。